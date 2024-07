– Az eperjesiek már a harmadik hetet zárták a felkészülésben, ez meg is mutatkozott. Nagy tempót diktáltak, ami nekünk még korán jött, de ebből a mérkőzésből is nagyon sokat tudunk tanulni. Még kevesen vagyunk, Reza korai kiállításával pedig tovább fogytak a variációs lehetőségek. Nem vagyunk elkeseredve, nincs is miért, jövő héten már újabb tapasztalatokkal tudjuk folytatni a munkát – vont mérleget a találkozót követően az egriek edzője, Tóth Edmond.