Szirmai Péter idén egyszer már megjárta kerékpárral Passaut oda-vissza 8 nap alatt Hatvanból, de ez nem volt elég neki, nemrég újabb kihívás elé állította magát. Erről a teljesítményéről, a nehézségekről, küzdelmekről, váratlan eseményekről mesélt most portálunknak. Péter ugyanis Hatvanból indulva kerékpárral ment le a Révfülöpig, ott maratont futott, majd átúszta a Balatont és az úszás után egyből pattant is bringára, hogy elinduljon hazafelé. Minderről folyamatosan tájékoztatta ismerőseit is Facebook-oldalán.

Szirmai Péter a Balaton átúszásról mesélt portálunknak

Forrás: Szirmai Péter/Facebook

- Mivel több, mint tízszer átúsztam már a Balatont, kíváncsi voltam rá, hogy egy kis nehezítéssel is sikerülne-e a távot teljesíteni. Arra gondoltam, mi lenne, ha most nem autóval utaznék le a Balatonra, hanem biciklivel, és úgy úsznám át a legnagyobb tavunkat, utána pedig egyből indulnék is haza, pihenő nélkül, biciklivel - osztotta meg gondolatait Péter.

Kérdésünkre, hogy hogyan edzett erre, azt válaszolta, hogy különösebb felkészülés nem volt, mert rendszeresen sportol, főleg a futásban erős, hiszen majdnem minden nap fut. Úszni próbált többet, amennyire az ideje és munkája engedte. Biciklizni is próbált többet, hogy felkészült legyen, amennyire lehet.