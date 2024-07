A szakvezető esetében kérdéses volt a folytatás, ám a tréner megállapodott Fehér Gyula klubelnökkel a jövőről, így a nyári felkészülést is Török János vezetésével kezdte a gárda.

A szőlőskertiek a 2022/2023-as megyei III. osztályú bajnokság Délnyugati csoportjában bajnoki címet szereztek, a 2023/24-es idényben pedig bronzérmesként zártak a II. osztályban.

Ez utóbbit már „Aga mester” irányításával tették Rácz Jánosék, aki az együttes 84 góljából 25-öt vállalt magára. Találatok tekintetében az edzőmeccsek is jól alakultak eddig, ugyanis a Petőbányai SK (3–2, gól: Varga K., Gódor Á., Galó D.) és a Jázmin út-Vámosgyörk (3–0, gól: Czene Cs., Gódor Á., Budai D.) kapuját is háromszor vették be a rédeiek. És, ha már Budai! Budai Dávid Gyöngyössolymosról igazolt haza, és vele együtt érkezett az NSC-hez Gál Márkó. Czene Csongor és Ludányi Milán a gyöngyösi Energia SC-nek intett búcsút a nagyrédeiek kedvéért.