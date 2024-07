Nemrég írtunk arról, hogy a Hatvanban élő Szirmai Péter kerékpárral ment ki Passauba és vissza mindössze 8 nap alatt. Akkor portálunknak elmondta, hogy a fő sportja a futás, a legtöbb energiát, időt, edzést ebbe fekteti, így az újabb kihívás elengedhetetlen elemeként egy maratont is beiktatott. Egy harmadik sport, az úszás, méghozzá a nyíltvízi úszás is szerepet kapott legutóbbi kalandjában.

Szirmai Péter újabb kihívást teljesített

Forrás: Szirmai Péter/Facebook

Újabb kihívás: kerékpározás-futás-úszás

- Lebicikliztem a Balatonra Hatvanból (250 kilométer) egy nap alatt, ott futottam egy maratont (42 kilométer) és átúsztam a Balatont (5,2 kilométer) - mesélte Péter a heol.hu-nak. - Utána pedig egyből indultam is haza biciklivel. Ez több szempontból is nehéz és érdekes, mert Balaton-átúszás előtt és után is semmi megterhelőt nem szoktak szakemberek ajánlani. Az átúszás után a legtöbb ember beül a klímás, kényelmes autójába és hazautazik, ezáltal is jól megérdemelten kipihenve az úszás okozta fáradalmakat. Én pedig az átúszás után már siettem is vissza a szállásra, hogy aznap még 100kilométert biciklizzek az aznap esti szállásomig, melegben, kissé fáradtan. Majd a következő nap még bicikliztem Székesfehérvárról Hatvanig. Én így pihentem ki a Balaton-átúszást.

Péter elmondta, hogy már 12. éve ússza át a magyar tengert, és annak ellenére, hogy elfárad, egy kisebb pihenő után már jól érzi magát.

- Kíváncsi voltam, hogy működhet-e úgy is, hogy most biciklivel leutazva teljesítem az úszást és utána haza is tekerek biciklivel - mondta.