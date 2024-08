Az Európa-bajnok svéd kapus, Tobias Thulin, az első félidőben 53 százalékos védési hatékonysággal dolgozott, a kapujára tartó 17 lövésből 9-et hárított. Az edzőként Michael Apelgren kezei alatt újjáalakuló szegedi gárda valamennyi tagja nagy bizonyítási vággyal lépett pályára az első bajnokin, az egriek pedig nem tudták féken tartani a világsztárokat.

A hazaiak folyamatosan növelték előnyüket, a 25. percben már kétszámjegyű különbség (15–5) szerepelt az eredményjelzőn. Egri oldalon rengeteg pontatlanság jellemezte a játékot. Technikai hibák, kimaradt ziccerek adtak okot a bosszúságra.

A második félidőt 7–0-s rohammal kezdték Mario Sostaricék, s a 36. percben már 25–8-as állás miatt kesereghettek a vendégek. A folytatásban ugyan sikerült csökkenteni a különbséget (27–14), de a hajrában ismét rákapcsolt a Szeged, s tíz perccel a vége előtt már húsz góllal (38–18) vezetett.

Egri részről a bokasérülésből lábadozó kapus, Marczika Barnabás nem lépett pályára, ugyanakkor a 17 éves Ficzere Gergő és a 20 esztendős Molnár-Nagy Martin személyében két újoncot is avatott Tóth Edmond vezetőedző.

MICHAEL APELGREN: – Nagyon boldog vagyok amiatt, ahogy hozzáállták a játékosaink a mérkőzéshez. Sikerült bemutatni abból a stílusból egy kicsit, amit szeretnék majd játszani a jövőben. Azt kértem a csapattól, hogy próbáljunk meg minél többet futni, ezzel nagyon elégedett vagyok. Ugyanakkor túl sokat hibáztunk, tizenhét technikai hibánk volt a hatvan perc során. Bízom benne, hogy ez a lendületes játékunk a jövőben továbbra is fejlődik. Csodálatos volt a hangulat a mérkőzés során, büszke vagyok rá, hogy ehhez a klubhoz tartozom.

TÓTH EDMOND: – Kaptunk egy kis ízelítőt a sportág elitjéből. Érezhető volt, hogy az újjáalakuló szegedi gárda nagyon szeretett volna bizonyítani a közönségnek, olyan hőfokon kézilabdázott, amihez mi nem tudtunk felnőni. Megilletődötten játszottunk, önbizalom nélkül. Mi is szerettünk volna bizonyítani, ami nálunk inkább görcsösségbe fordult. Már az első félidőben olyan hátrányba kerültünk, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Építjük tovább a csapatunkat és biztos vagyok benne, hogy ettől lényegesen ütőképesebbek leszünk.

KÖVETKEZIK: Csurgói KK–Eger, szeptember 7., szombat, 18.00.