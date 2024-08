APCI TE–ABASÁRI SE 3–3 (0–1)

Apc, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Göcző Zsombor, Göcző Zsolt).

APC: Beregi D. – Nagy Z. (Jambrik M., 46.), Molnár M. (Balog Zs., 64.), Balla Z. (Kiss S., 72.), Matusik Á., Bajka L., Kovács Z., Váradi N. (György N., 64.), Cseh J., Farkas Á., Kun K. (Szőke A., 88.). Edző: Molcsán László.

ABASÁR: Juhász B. – Dobray Zs. (Suha Á., 66.), Váradi Z., Váradi N., Szebenyi J. (Magyar D., 85.), Váradi K. (Dalnoki sz., 66.), Benedek D., Suha Z., Király Sz., Suha J., Boros B. Edző: Tóth Péter.

GÓL: Farkas Á. (77., 87., 91.), ill. Suha Z. (37.), Dalnoki Sz. (69.), Suha Á. (83.).

JÓK: Farkas Á. (a mezőny legjobbja), Matusik Á., ill. Szebenyi J., Boros B., Váradi Z., Suha Á.

MOLCSÁN LÁSZLÓ: – Álmosan és enerváltan kezdtünk, az utolsó 20 percben pedig az ellenfél 3-1-es vezetése után a szív és az akarat értékes pontot hozott.

TÓTH PÉTER: – Egy megnyertnek hitt mérkőzésből csináltunk vereséggel felérő döntetlent. Sok sikert a hazaiaknak!

EGERSZÓLÁTI SK–TARNAÖRS DANYI SE 4–1 (3–0)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep, 50 néző. V.: Mencsik László (Gyetvai E., Kárász B.).

EGERSZÓLÁT: Balogh Cs. – Szász V., Bársony L. (Iványi Zs., 82.), Nagy V., Surjánszki M. (Homonnai M., 68.), Bata Á., Szivák D., Géczi D., Zsidó L., Nagy B. (Vitai K., 46.), Malacsik K. Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Bodonyi P., Kökény B., Puzsoma D., Kállai R. (Balog A., 77.), Szabó Gy., Farkas G., Pető T., Danyi S. (Lőcsei D., 46.), Szabó Á. (Lőcsei zs., 77.). Edző: ifj. Danyi Sándor.

GÓL: Szivák D. (10., 44.), Nagy V. (25.), Surjánszki M. (60.), ill. Puzsoma D. (91.).

KIÁLLÍTVA: Kocsis Á. (67. – a kispadról).

JÓK: Nagy B., Szivák D., Nagy V., ill. Farkas G., Szabó Gy.

LINNINGER ISTVÁN: – Már az első félidőben is lassan, ritmus nélkül játszottunk, de a második még ennél is rosszabb volt. A végén még rúgattunk is egy gólt a vendégekkel. Bár nyerni mindig jó, de nagyon elégedetlen vagyok.

PEREDI TIVADAR technikai vezető: – Jobb csapattól nem szégyen kikapni, ennyire vagyunk képesek. Jó játékvezetést láthattunk.

TARNAMENTE SSZE–HEVESI LSC II.-TARNAMÉRA 0–3 (0–1)

Kompolt, 80 néző. V.: Pásztory Krisztián (Nagy G., Koren T.).

TARNAMENTE: Pósa Z. – Balázs G. (Pásztor K., 64.), Bajzát L., Nagy S., Báder S., Vezekényi M., Váradi P., Bak K., Bodó B. (Kökény G., 76.), Czakó T. (Kulics A., 84.), Szabó I. (Berki Zs., 46.). Edző: Gál Gábor.

TARNAMÉRA: Ficsór A. – Ugrai A. (Ugrai I., 75.), Lakatos G. (Bóta B., 46.), Somodi K., Kovács E. (Szabados Zs., 70.), Molnár B. (Kiskartali M., 55.), Csala D., Kató B., Betembuk Zs. (Hegedűs G., 55.), Balogh M., Gacsal B. (Balogh G., 55.). Edző: Sárándi Milán.

GÓL: Molnár B. (43.), Csala D. (82.), Kiskartali M. (86.).

KIÁLLÍTVA: Báder S. (63.), ill. Hegedűs G. (76.).

JÓK: Pósa Z., ill. Ugrai A., Balogh M., Csala D., Molnár B.

GÁL GÁBOR: – Gyengén, rossz hozzáállással játszottunk.

SÁRÁNDI MILÁN: – Gratulálok a csapatnak! Egy hosszú út kezdete ez. Nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk, köszönjük a támogatást.