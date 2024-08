Apa. Sokan szólították így a hajdani támadót, aki a bal és a jobb szélen is rendre lefutotta a védőket. A becenév onnan ered, hogy ő maga így fordult csapattársai felé, legyen az akár a fiatalabb vagy az idősebb korosztály képviselője. A tarnamérai színekben az 1970-es és az 1980-as években futballozott, olyan társakkal, mint Blahó, Kávási vagy Vajda. Az edzőként Képes András, majd Varga István vezette gárda tagjaként a járási bajnokságban, majd a megyei II. és I. osztályban is erősítette a méraiakat. Az utóbbi években megromlott az egészsége, halála augusztus 18-án következett be.

A szeretett férjtől és édesapától augusztus 22-én, csütörtökön 9.30-kor búcsúznak a tarnamérai temetőben.