Az U20-as és az U18-as korosztály mezőnyében is négy csapat kapott helyet, amelyek körmérkőzéses formában döntöttek a helyezésekről.

Az U20-as gárda trénere, Kismárton Ádám a GYKK közösségi oldalán úgy fogalmazott: tartalmas felkészülési napon vannak túl.

– A bajnoki rajt előtt minden csapat számára hasznos lehetett a torna. Az ilyen jellegű mérkőzések szolgálják a legjobban a fejlődést és valahol közelebb hoznak minket a célunk eléréséhez. Augusztusban még tervben van két edzőmérkőzés, majd szeptember elején kezdődik a szezon. A torna megvalósításához köszönjük a klub támogatását és a közreműködőknek az egész napos segítségét!

Az U18-as gárda vezetőedzője, Temesvári Martin így értékelte az eseményeket:

– Két hete kezdtük el a felkészülést a csapattal, a fiúk mögött kemény fizikai edzések vannak. Az első felkészülési mérkőzéseinket játszottuk a hazai rendezésű tornán, ami nagyon hasznosnak bizonyult. A főszerepben a védekezés volt, amiben több variációt is kipróbáltunk. A sok pozitív tapasztalat mellett a hibáink is megmutatkoztak, amiken a jövőben még dolgoznunk kell – fogalmazott.

A végeredmények

U20-AS KOROSZTÁLY

1. PV-Central Békési FKC

2. Mol Tatabánya KC

3. HE-DO B. Braun Gyöngyös

4. Dabas KC

KÜLÖNDÍJASOK

Legjobb mezőnyjátékos: Balogh Barnabás (Békés)

Legjobb kapus: Nagy Arnold (Tatabánya)

Gólkirály: Zakhar Levente (Gyöngyös)

Legjobb hazai mezőnyjátékos: Kis Barnabás

U18-AS KOROSZTÁLY

1. Mol Tatabánya KC

2. HE-DO B. Braun Gyöngyös

3. Dabas KC

4. Budai Farkasok-RÉV

KÜLÖNDÍJASOK

Legjobb mezőnyjátékos: Csollár Ádám (Dabas)

Legjobb kapus: Somlói Milán (Tatabánya)

Gólkirály: Bognár Zsombor (Gyöngyös)

Legjobb hazai mezőnyjátékos: Riczu Márk Béla