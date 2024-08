Jeney Gyula (a labdával) az Egri FC csapatában is futballozott

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az első próbatételt nyíregyházi matiné jelenti, ahol az ugyancsak újonc Spartacus II. 15. helyen gárdája lesz a házigazda.

– Remélem, felébredünk addigra, mert az engem kikészít, amikor délelőtt 11 órakor kell játszani bajnoki mérkőzést – folytatta Jeney Gyula.

– Ez szerintem teljesen testidegen mindenkinek, de ez van, ezt el kell fogadni. Úgyhogy igyekszem a játékosokat kicsit „felszabadítani”, kicsit a béklyókat levenni a lábakról. Le fogjuk egyszerűsíteni a futballt, mert nem most kell brillírozni, most más céljaink vannak. A cél az, hogy stabilizáljuk a csapat játékát, a védekezést, és próbáljunk nyerni. Arra fókuszálunk, hogy próbálkozzanak a játékosok, de csak bizonyos pozíciókban, bizonyos helyeken. Ahol meg egyszerűen kell futballozni, ott egyszerűen kell futballozni. Az agresszivitást megkövetelem. Bárhol lépünk pályára, mindig az ellenfelet nyomasztja, hogy mivel mi innen, hátulról jövünk, meg feljutó csapat vagyunk, minket mindenkinek meg kellene verni. Ez a mi malmunkra hajtja a vizet. A magyar játékosoknál, vagy legtöbbször azoknál, akik tudják, hogy az ő csapatuk az esélyes, ott azért ez mindig a teljesítmény rovására megy. Nekünk ilyen problémánk nincs, úgyhogy meglátjuk, hogy ezekből az összetevőkből mi jön ki.

Ez következik NB III. Északkeleti csoport, 6. forduló:

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS II. (15.)–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (16.)

Nyíregyháza, Örökösföld, vasárnap, 11.00. V.: Vinter Béla (Márkus, Tóth Á.).

Arra a kérdésre, hogy hoz-e magával segítőt, vagy tervez-e változtatását a szakmai stábban, így felelt a tréner.

– Anno a pályán ellenfélként Bocsi Zolival sokat találkoztam, és most máshogy hozott össze bennünket a sors – tért ki a szakosztályvezetőjént is ténykedő asszisztens edzőre Jeney Gyula.

– Füzesabonyban ő ikonnak tekinthető, és persze számítok is rá. Viszont neki is rengeteg a munkája, más területen is dolgozik. Meglátjuk majd, hogy van-e másik kollégára is szükség, ám feleslegesen nem akarok embert hozni. Ha viszont a munka megköveteli, vagy a csapatnak az előrelépését segíti, akkor mindenképpen lépünk ebben az irányban.