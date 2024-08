Szombat, 17.00:

GYÖNGYÖSI AK (9.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (1.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Derda József (Derda N. K., Pápista).

A gyöngyösiek nem csak sejtették, tudták is, mi vár rájuk Egerszalókon, ezzel együtt sem kerülték el a vereséget a szerdai vendégjáték során. Az NB III.-ban szerzett tapasztalatnak nyilván meg lesz majd a haszna, ám az is bizonyos, hogy egy szinttel lentebb sem kínálják tálcán a pontokat. Különösen igaz ez az aktuális ellenfelet jelentő hevesiekre, akik eddigi mindkét meccsüket megnyerve, kellő önbizalommal lépnek pályára a GYAK-nál. A fiatal házigazdák most megmutathatják, milyen potenciál rejlik bennük.