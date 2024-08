– A személycseréket követően bízom benne, hogy mielőbb csapattá érik a társaság és idén is markáns szereplői leszünk az NB II.-es mezőnynek – fogalmazott Soós Péter. – A szeptemberi bajnoki rajtig öt edzőmérkőzést játszunk, ezek jó lehetőséget kínálnak arra, hogy összecsiszolódjon a társaság. A kerethez az elkövetkezendő időszakban még egy balszélső csatlakozhat.

A nyáron új játékosként Pompor Anikó, Kaposvári Anita, Tutti Kata, Pánczél Petra (mind Euronovex USE), Pál Izabella, Szabó Flóra (mindkettő Kállósemjéni SZSE), Fehér Virág, Markos Réka (mindkettő Szendendrei NKE) és Fehér Laura Sarolta (Szigetszentmiklós NKSE) csatlakozott, míg a távozók listáján Balogh Panna, Bárány Panna, Benke Dorottya, Kostyalik Vivien, Majoros Eszter, Nagy Alexandra, Szarvas Regina és Túri Csenge Erzsébet neve szerepel.

Ők tizenöten, a HKSZSE jelenlegi kerete

KAPUSOK: Fehér Virág (Szentendrei NKE), Pompor Anikó (Euronovex USE), Csikós Csnege

JOBBSZÉLSŐK: Szabó Flóra (Kállósemjéni SZSE), Pánczél Petra (Euronovex USE)

JOBBÁTLÖVŐK: Sáfrán Boglárka, Zsikla Gréta

IRÁNYÍTÓK: Molnár Nikolett, Pál Izabella (Kállósemjéni SZSE)

BEÁLLÓK: Tutti Kata (Euronovex USE), Fehér Laura Sarolta (Szigetszentmiklós NKSE), Bense Hanna

BALÁTLÖVŐK: Kaposvári Anita (Euronovex USE), Markos Réka (Szendendrei NKE)

BALSZÉLSŐK: Baranyi Zsófia

A Hatvani KSZSE a 2023/24-es szezonban a C-D felsőházi rájátszásban az ötödik helyen végzett. A Zagyva-parti gárda 26 mérkőzésen 13 győzelmet aratott.