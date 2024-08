– Az utolsó mérkőzésünkön is ugyanazokkal az elvárásokkal léptünk pályára, mint az előző kettőn, ami természetesen kiegészült azzal, hogy győzelem esetén tornagyőztesek vagyunk, de továbbra sem ez volt az elsődleges szempont – mondta a harmadik meccs végén a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klub honlapjának.

– Védekezésben ezen a mérkőzésen nyújtottuk a legjobb teljesítményt, ráadásul ezt a leghosszabb ideig tudtuk tartani. Biztosan álltunk a lábunkon, Alekszandr Tomics pedig nagyon jól védett, így meggyőző előnnyel vezettünk, és nem volt benne a játék képében, hogy a lengyelek megfordíthatják a meccset. A mérkőzés tempója – mivel 24 óra alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk – nem most volt a legmagasabb, de jól osztottuk be az energiánkat, és a stabil védekezés miatt elöl is magabiztosan tudtunk kézilabdázni. Gratulálok a srácoknak, köszönöm a hozzáállásukat, és nagyon boldogok vagyunk, hogy egy ilyen erősségű tornán győzelmet arattunk.