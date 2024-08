Szombat, 17.30:

MARSHALL-ASE–LŐRINCI

Andornaktálya. V.: Mencsik László (Németh M., Oancz K.)

A tavalyi bronzérmes Marshall-ASE edzője, Kovács Zsolt úgy fogalmazott: sikerült együtt tartani gárdát, mi több, három új játékos érkezése már biztosra vehető.

– Nagy Norbert, Bakondi Bálint és Gere Dániel csatlakozott hozzánk, de könnyen lehet, hogy a sor folytatódik – jelentette ki a szakember. – Továbbra is a közösség erejében hiszünk, ami idén is magasra repítheti az együttest. Tiszteljük a Lőrinci VSC eredményeit, de egyértelműen a győzelem reményében lépünk pályára, ami löketet adhat a folytatásra. Kimondhatjuk, a 2024/25-ös szezonban is a dobogóért versenyzünk.

– Miközben a védelemből Gál Szabolcs és Gohér Gergő távozott, a középpályán továbbra is számíthatok a meghatározó játékosokra, a támadójáték pedig Fellner Krisztofer, Fekete Viktor és Fodor Balázs érkezésével erősödhet – fogalmazott a legutóbbi ezüstérmes LVSC edzője, Gulyka Zsolt, megemlítve néhány nevet a nyári személyi változásokat tekintve. – A tervezett munkát elvégeztük, így bizakodva várjuk az andornaki nyitányt, ahol Molnár Erik, Zöldi Dániel és Oláh Ádám eltiltás miatt nem léphet pályára. Idén is a minél fényesebb érem reményében vágunk neki a szezonnak.

Az 1. forduló további párosítása

MAKLÁR–EGERSZALÓK

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Juhász S., Rézműves F.)

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–HEVESTHERM-HEVESI LSC

Gyöngyösi Energia SC Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)

HERÉD–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Orosz Fruzsina (Csathó Zs., Titz P.)

BESENYŐTELEK–GYÖNGYÖSHALÁSZ

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Kocsis J., Derda N.)

SZABADNAPOS: Gyöngyösi AK