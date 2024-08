Hogy ez mennyi munkát, energiát, időt és anyagi ráfordítást igényel, arról igazán a Hevesi SE elnöke, Kovács Gyula tudna mesélni. Ezt a későbbiekben vélhetően meg is teszi a 2. Hevesi Dobó-kupa főszervezője, akinek azonban most nagyon kell fújnia, hogy kipihenje magát. A hosszas előkészítést igénylő rendezvény ugyanis ezer apró darabkából állt össze, és a mozaikokat a „prezident” rakta össze kerek egésszé. Közte azzal, hogy az idei versenyre megújuljon a súlylökők és a gerelyhajítók pályája. Utóbbi rekortán borítást kapott, amelynek tisztításából menet közben Kovács is részt vállalt.

Az elnök, edző fia, Noel is rendkívül aktív volt a „hangolás” során, ám gerelyhajítóként nem tudta átlépni a saját korlátait, amiben két éve húzódó könyöksérülése jelentős résszel bír. Így aztán rövidesen elkerülhetetlenné válik a műtéti beavatkozás. Fentiek miatt a hazaiak üdvöskéje nem tudta megvédeni tavalyi elsőségét, a trónra a veresegyházi Horváth Máté állhatott 73,91 méterre repítve a sportszert.

A gerelyhajítás végeredménye: 1. Horváth Máté (Veresegyház) 73,91 méter

2. Anze Durjava (szlovén) 71,71

3. Földesi Gergő (MTK) 67,88

4. Kovács Noel (A-Plast Ikarus BSE) 67,04

5. Bényi Dániel (MTK) 63,02

6. Jancsik Martin (MTK) 60,49

7. Magyari Zoltán (MTK) 56,87

8. Gani Soufiane (A-Plast Ikarus BSE) 49,86

Rivasz-Tóth Norbert (Szolnok) visszalépett

Keserű pirulából jutott még a hevesi súlylökőknek is, a Kovács László, Detrik Balázs és Kovács Kristóf alkotta trió a hazai közönség biztatása közepette sem tudott olyan nyújtani, amit igazán szeretett volna. A versenynap kommentátora, a kecskeméti Adamik Zoltán a helyén kezelte mindezt, ahogy profi módon azokat is közelebb hozta az atlétikához, akik csak nézelődőként látogatottak ki a 2. Hevesi Dobó-kupára. Többet állították: jönnek jövőre is.