Ugyancsak érzékeny területként került szóba a sportorvoslás kérdése, ahol 2025. január 1-től megszűnik majd az áldatlan állapot, hogy mindenki egyszerre lepi el a sportorvosi rendelőket, ugyanis a labdarúgó születési dátumához lesz kötve a vizsgálat. Január 1-jétől már 16 éves kor felett egy év lehet az érvényesség ideje, eddigi betöltött 18 év helyett. Ez is pozitív fejlemény és enyhíti az orvosok leterheltségét. A Bozsik-programban szereplő fiataloknál a későbbiekben háziorvosi kontroll is elegendő lesz. A jövő nyártól várható a digitális verseny-, és sportorvosi engedély bevezetése, vagyis megszűnik a papíralapú nyilvántartás. A tao-támogatást illetően Farkas Ádám arról adott tájékoztatást, hogy ez elmúlt években azért csökkent a keret, mert már a felújítás, a karbantartás az elsődleges cél. – Azt nem tudjuk, mennyi lesz a jövő évi tao-keret, miközben bízunk benne, hogy lesz más támogatási program is – tette hozzá az igazgató.