BESENYEI FERENC: – Az első negyedórában megint dekoncentráltan kezdtük a mérkőzést. Újra hátrányba kerültünk, ezt követően hiába játszottunk mezőnyfölényben, a vendégek hátul jól zártak. A második félidőt újra kapott góllal kezdtük. Ezt követően nagy erőket mozgósítottunk a pontszerzésért, amely végül is sikerült, de így is van hiányérzetem az eredménnyel kapcsolatban.

MONTVAI TIBOR: – 2–0-ig az történt a pályán, amit elterveztünk, masszívan védekeztünk és ebből vezettük az ellentámadásokat. Sajnos szögletből kaptunk egy gólt és a Heves mindent egy lapra feltéve támadott, majd szabadrúgásból ki is tudott egyenlíteni. A meccs képe alapján, reális az iksz. További sok sikert a Hevesnek!