GÓL: Pallai B. (43. – öngól), ill. Zámbó D. (16.), Somogyi T. (50., 80.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. mindenki.

SIPOS LAJOS: – Kitűnő játékosállománnyal rendelkező ellenfelet kaptunk, amely gárdával szemben extra első félidőt produkáltunk. A második játékrészre mi is és a vendégek is fáradtak, így nyílt játék alakult ki, amiből nem mi jöttünk ki győztesen. Hozzáteszem: az ellenfél második és harmadik gólja előtt is szabálytalanság történt. Csapatom játékával elégedett vagyok.

KISS TAMÁS: – Szimpatikus és kulturált csapatot sikerült legyőznünk. A mérkőzés egészét tekintve rászolgáltunk a győzelemre. További sok sikert kívánok a hazaiaknak!