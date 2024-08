– Dóri tehetsége több csapat érdeklődését is felkeltette, végül a DVTK mellett tette le a voksát – osztotta meg az édesanya, Juhászné Tóth Mária, aki az EVSI NB II.-es felnőtt csapatánál is alapemberként számított a szélső ütőre. – Gimnáziumi tanulmányait továbbra is az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium falai között végzi, ahol szeptemberben kezdi a 11. évfolyamot. Emiatt Miskolcon egyelőre a délutáni edzéseken vesz részt, amihez hozzájárult a DVTK vezetőedzője, Németh Szabolcs. Izgatottan várjuk pályafutása új fejezetét, amely komoly előrelépési lehetőséget kínál.

A DVTK Ongropack feltett szándéka, hogy visszajusson az Extraligában, amiben már az egri tehetség is szerepet kaphat.

Nem Juhász Dóra Petra az egyetlen, aki távozik az EVSI kötelékéből: a még serdülő korú Papp Karolina a folytatásban a Békéscsaba akadémiáján pallérozódik.