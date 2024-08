– Nehéz feladatra vállalkoztam, a játékos-edzői szerepre a csapatnak is jól kell reagálni, hogy működőképes legyen a gárda – fogalmazott Zelei Botond a borsodi klub közösségi oldalán. – A felnőttcsapattal párhuzamosan az U20-as együttes szakmai munkáját is irányítom, szóval mozgalmas, munkával teli időszak előtt állok. Örülök a lehetőségnek és nagy kihívásként tekintek a feladatra. Egy ideje már készülök erre a pályára, képzem magam, bízom benne, hogy sikerül az általam elképzelt játékstílust a gyakorlatba is átültetni.

Zelei Botond pályafutása során Egerben, a PLER-nél és Mezőkövesden is megfordult, ahonnan 2023 nyarán igazolt Ózdra.

A klubvezetés által megfogalmazott elvárásokról úgy fogalmazott: szeretnénk minél előrébb végezni, beleértve az NB I/B-be jutást is, de az elsődleges a klub stabilitásának megőrzése.