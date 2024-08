A házigazda egriek a nyári felkészülés során eddig hét edzőmeccset játszottak. A mérleg három győzelem és négy vereség. Legutóbb az SKP-Bratislava jelentett edzőpartnert, a szlovák élvonalbeli gárdát kevesebb mint 24 óra alatt kétszer is legyőzték Tóth Edmond edző tanítványai.

Az NB I. előző kiírásának tizedik helyezettje hat új játékossal erősített a nyáron, miközben Boros Balázs, a lengyel Bartosz Nastaj, Kavin Mátyás, Juhász Patrik, Döme Szabolcs, a portugál Francisco Silva és Bajus Brunó is távozott. A 2024/25-ös szezonban egri színekben szerepel Szöllősi Olivér, Bőti Dominik, Czabula Huba, a szerb Nikola Arszenics, az iráni Reza Jadegari és a török Özgür Sarak is.