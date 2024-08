Ezúttal is akadt hiányzó egri oldalon, Ágoston Áron ugyanis lázas betegség miatt kénytelen volt kihagyni a találkozót. A félsérült Marczika Barnabás mellé az utánpótlásból Ficzere Gergő lépett, tehermentesítve a bokasérülésből lábadozó kapust. A mezőnyjátékosok közül mindenki bevetésre vár, a héten az algériai beálló, Abdeldjalil Zennadi is becsatlakozott a munkába.

A vendégek soraiban exegriként köszönthették a nézők Scmid Pétert, Kovács Márkot, Pulay Gábort és Éliás Gábort.

– A felkészülés negyedik hetében járunk, az elmúlt napokban nagyon kemény munkát végeztek a játékosok, érezhető a fáradtság – fogalmazott a találkozót követően az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Főleg a támadójátékon mutatkozott meg a fásultság, rengeteg technikai hibát vétettünk. A második félidőben a védekezésünk egy kicsit stabilabbá vált, a labdaszerzésekből sikerült gyors ellentámadásokat vezetni, ezáltal csökkent is a különbség. Ettől függetlenül nem vagyok elégedett, nem jó hazai pályán kikapni, pláne egy második vonalból érkező csapattól. Ugyankkor ez a hullámzó teljesítmény ebben az időszakban teljesen normális.