A házigazda az első játékrész közepén vette át a vezetést, majd igazi örömkézilabdát játszva aratott magabiztos győzelmet. A 40. percben már 24–14-es állás szerepelt az eredményjelzőn, a legnagyobb különbség 37–22-es állásnál mutatkozott.

– Irreális az eredmény nem is foglalkoznék ezzel – kezdte a mérkőzés utáni értékelését az egriek edzője, Tóth Edmond. – Sokkal fontosabb az a hozzállás, amit láttam a csapattól. A védekezésre és a visszarendeződésre igyekeztünk hangsúlyt fektetni, s ez lényegesen jobban működött, mint a múlt heti eperjesi mérkőzésen. Emellett támadásban is sok szép megoldást láttam. Látszott, hogy Reza Jadegarinak jól jött a több játéklehetőség és élt is vele. Bízom benne, hogy ebből tovább tud építkezni. A szintén új játékosok közé tartozó Szöllősi Olivér teljesítménye is dicséretet érdemel.

Felkészülési mérkőzés

QHB-EGER–CYEB-BUDAKALÁSZ 38–27 (14–10)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok. V.: Héjja Á., Kónya B.

EGER: Ágoston – Maracskó 3, Arsenic 5, Tóth K. 2, Szöllősi O. 10, Tóvizi 3, Száva 3. Csere: Kiss G., Lezák 1, Czabula 2, Bőti 1, Jadegari 8.

A nyári edzőmérkőzések

Július 26., péntek, 18.00: Tatran Presov (szlovák)–QHB-Eger 40–26

Augusztus 2., péntek, 17.00: QHB-Eger–CYEB Budakalász 38–27

Augusztus 7., szerda, 18.00: PLER-Budapest–QHB-Eger

Augusztus 9., péntek, 17.00: QHB-Eger–Tatran Presov (szlovák)

Augusztus 14., szerda, 18.00: QHB-Eger–Szigetszentmiklósi KSK

Augusztus 16., péntek, 18.00: QHB-Eger–SKP-Bratislava (szlovák)

Augusztus 17., szombat, 11.00: QHB-Eger–SKP-Bratislava (szlovák)

Augusztus 23., péntek, 17.00: QHB-Eger–HE-DO B. Braun Gyöngyös