A felnőttcsapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Szabó Péter azért mondott köszönetet a drukkereknek, mert évről-évre olyan páratlan meccshangulatot teremtenek a Kemény Ferenc Sportcsarnokba, amely sok esetben bajnoki pontokban is mérhető. Támogatásukra a jövőben is számítanak, s reményei szerint az újjáalakuló csapattal is hamar kialakul a kohézió. A jövőben is az egység lehet a sikerek egyik zálóga.

A kötetlen beszélgetések során megerősítést nyert, hogy a drukkerek továbbra is teljes mellszélességel a csapat mellett állnak, amit közös italfogyasztással is szentesítettek.

Augusztus 31-én Szegeden már bajnoki mérkőzésen lép pályára az egri gárda. Az első hazai fellépést szeptember 13-án, az újonc győri ETO University Handball Team elleni fellépés jelenti.