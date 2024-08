– Nagy tapasztalattal rendelkező játékos csatlakozik hozzánk, aki támadásban és védekezésben is bevethető – osztotta meg az egriek edzője, Tóth Edmond. – A távoli zónákból is képes gólt szerezni, emellett a beálló megjátszásában is jeleskedik. Sokrétű, tapasztalt kézilabdázó érkezett, aki már a nemzetközi porondon is letette a névjegyét. Nagy segítségünkre lehet céljaink elérésében.