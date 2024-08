GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 2–1 (0–1)

Gyöngyöshalász, 70 néző. V.: Nemes Attila (Pálfi B., Szabó B.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Szabó T., Szabó V. (Szabó Cs., 46.), Tajti B. (Lovag M., 94.), Sőregi Z., Danyi P., Tóth M., Balog B. (Bakó P., 46.), Horváth P. (Rédei M., 46.), Gulyás K. Edző: Labancz Róbert.

ENERGIA: Matin B. – Farkas B. (Kanalas Á., 69.), Csoszánszki D., Nádudvari A., Kocsis M. (Péntek D., 61.), Marosi J. (Czene L., 61.), Izsvák Á., Mezner M., Kaszab L., Márkus M., Rédei G. Edző: Tatár Roland.

GÓL: Bakó P. (57.), Tajti B. (90.), ill. Márkus M. (4.).

JÓK: Szilágyi N., Halasi Á., Szabó Cs., Rédei M., Szabó Cs., ill. Matin B., Nádudvari A., Márkus M.

LABANCZ RÓBERT: – Az első félidőben az ellenfél fölénk nőtt. A félidei cseréknek köszönhetően a játékunk feljavult, így nyomást tudtunk helyezni a vendégekre, de kapusunk bravúrja is kellett a győzelemhez.

TATÁR ROLAND: – A futball törvényszerűsége most is beigazolódott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Gratulálok a gyöngyöshalási csapatnak!

BESENYŐTELEK SC–MARSHALL-ASE 1–3 (0–0)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep, 150 néző. V.: Orosz Fruzsina (Csathó Zs., Pápista M.)

BESENYŐTELEK: Vincze B. – Kiss M., Tarnóczi V., Turó Zs. (Danó Zs., 56.), Pelyhe Cs., Mester T. (Kovács M., 62.), Varga D. (Kovács Á., 77.), Pálfalvi A., Hajdu Zs. (Sajtós N., 77.), Vámosi R. (Csala a., 62.), Sárosi G. Edző: Tóth László.

ASE: Horváth Á. – Sebe M., Kollár B., Bakondi B., Jakab Á., Gere D. (Kálmán J., 62.), Palaticzky Á., Nagy N. (Bálint a., 56.), Pelyhe K., Marsa E., Bárdos B. Edző: Kovács Zsolt.

GÓL: Mester T. (56.), ill. Kollár B. (65., 84. – mindkettőt 11-esből), Bakondi B. (67.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Sebe M. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

VASS ISTVÁN technikai vezető: – A jogtalan 11-es után sajnos elvesztettük a kontrollt a mérkőzés felett és emiatt az ellenfél rögtön meg is büntetett bennünket.

KOVÁCS ZSOLT: – 1–0-s hazai vezetés után nagyszerű csapatjátékot bemutatva, biztosan vittük el a három pontot. Szeretném kiemelni a játékvezetőt, hiszen egy nem várt szituáció után nagyszerűen kézben tartotta és hiba nélkül hozta le a mérkőzést.

Később:

Lőrinci VSC–Gyöngyösi AK

Hevestherm-Hevesi LSC–Egerszalók

Szabadnapos: Heréd LC