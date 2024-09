Váczi István elmondta, a verseny első napja nem az erősségük, s a jobb első ló most nem is volt annyira formában, de elégedett a fogattal. A szabadnap jól jön majd, de akkor is átmozgatják majd a lovakat, s szombaton következhet a maraton, a jobb első helyett egy maratonlóval. Elárulta, a felkészülés jó részét Szilvásváradon végezték, az utolsó három hétben is itt voltak, de másik helyszínen gyakoroltak. A maratonpálya egy ideje le van zárva, de tavasz óta ott edzettek, így a lovak ismerik. Nehéz pálya, minden akadályban vannak szintkülönbségek és kicsit csúszós is.

Dobrovitz József az első nap után harmadik díjhajtásban. Mint mondta, volt egy kis hiba a második járásban, amikor bele kellett nyúlnia, de jól sikerült a versenyszám. A következő két napon igyekeznek legjobbjukat nyújtani. A magyar csapattal szeretnének odaérni a dobogó harmadik fokára, ehhez minden csapattagtól, a lovaktól a segédhajtókig jó csapatmunkára, pontosságra lesz szükség. Kifejtette, szerencsére már nincs olyan meleg, mint a nyáron volt, hűvösebbek az éjszakák és most járt a levegő is, így ez kezelhető. A lovak elhelyezését is jól megoldották Szilvásváradon.