EGERSZALÓK–GYÖNGYÖSHALÁSZ 2–0 (1–0)

Egerszalók, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Forgó Zs., Pápista M.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Rab K., Halász M. (Nagy Á., 91.), Busai B., Molnár R. (Hangácsi K., 83.), Németh G. (Szabó T., 68.), Gallik G., Kvetkó B., Póczos B., Gyóni M., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Tóth B. – Szabó T., Rédei M. (Danyi P., 9.), Szabó V. (Horváth P., 69.), Sőregi Z., Szabó Cs., Tóth M., Bakó P. (Lovag M., 80.), Szilágyi N., Gulyás K., Csillik K. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Molnár R. (42.), Kvetkó B. (74.).

JÓK: Kvetkó B. (a mezőny legjobbja), Busai B., Póczos B., Farkas D., Gyóni M., Molnár R., Halász M., ill. senki.

MONTVAI TIBOR: – Ezúttal egy kicsit tompábban játszottunk. Hiányzott a frissesség, bár hozzáteszem, az ellenfél is taktikusan játszott és lezárta a területeket. Mégis úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, mert kidolgoztunk négy-öt nagy helyzetet, amiből kettőt gólra is váltottunk. Nagy gratuláció a csapatnak és külön öröm, hogy már a harmadik meccset is kapott gól nélkül hoztuk le. Győzelmünket törzsszurkolónk, Ficzere Kálmán születésnapjára ajánljuk!

LABANCZ RÓBERT: – Mi a lehetőségeinkkel nem éltünk, a hazaiak viszont könyörtelenül kihasználták, ezért a győzelmük megérdemelt.