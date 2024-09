Mint sokan már tudjátok, Jancsit csütörtök reggel önhibáján kívül motorbaleset érte – szerepel a Petőfibányai SK korábbi elnöke, Dósa Johanna közösségi oldalán megosztott bejegyzésben.

Jelenleg is az intenzív osztályon van altatásban, állapota stabil. Jól esik, hogy sokan gondoltok rá, de kérünk mindenkit, hogy ne hívogassa a kórházat, mert senkinek nem adnak ki információt, és látogatni is csak a legközelebbi családtagokat engedik be, akiknek neve le van adva. Hagyjuk, hogy a kórház dolgozói a sok felesleges telefonkezelés helyett a munkájukra tudjanak koncentrálni. Köszönettel: gyermekei és családtagjai.”

Parádi János szeptember 5-én, csütörtökön reggel fél hat körül a Selypet Petőfibányával összekötő úton munkahelyére tartott, amikor motorkerékpárjával – eddig tisztázatlan körülmények között – balesetet szenvedett.

A forgalmas szakaszon szerencsére gyorsan rátaláltak, így viszonylag hamar elszállította a mentő a hatvani kórházba, ahol jelenleg is ápolják.