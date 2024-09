– Akadtak jó partijaim és voltak kevésbé jók. Nyilván lehetne több ponton, de lehetne kevesebb is. A csütörtöki játszma is nagyon kockázatosra sikerült. Vesztett állásban is voltam, ahogy nyerőben. Úgy érzem, hogy a csapat mindenképp nagyon jól játszik, és nekem az számít. Eddig mindenki hozzá tudott tenni a csapat eredményeihez és reméljük, ez folytatódik is.

Harmadik helyen A férfiaknál a 14 pontos magyar A válogatott a címvédő Üzbegisztánnal holtversenyben két ponttal lemaradva követi Indiát. A B csapat a Belgiummal játszott döntetlennel tízpontos, míg az U25-ös együttesnek maradt a nyolc pontja az Angolától elszenvedett vereség után.

A legjobb hazai női csapatnak még nehezebb dolga akadt csütörtökön, mert a címvédő várt rá, így mind a négy táblán az ellenfélnek volt nagyobb Élő-pontja.

Ennek ellenére a harmadik táblán Papp Petra világossal, a negyediken az Egri Bolyky Bástya SE vendégjátékosa, Lázárné Vajda Szidónia sötéttel remizett viszonylag hamar.

Az első két táblán viszont komoly küzdelem alakult ki, a mindössze 17 évesen éltáblás Gaál Zsóka világossal végül nem tudta legyűrni ellenfelét, az eddig veretlen Hoang Thanh Trang viszont kettős gyaloghátrányba került, s nem tudta tartani az állását, így először kapott ki a tornán, ami a csapat vereségét is jelentette egyben.

Női helyzet A hölgyeknél az A csapatnak továbbra is 11 pontja van, a B-nek maradt nyolc, mert kikapott Moldovától, az U25-ös kvartett pedig feljött kilencre Tunézia felülmúlásával.

A 45. sakkolimpia pénteken 15 órától a kilencedik fordulóval folytatódott. A svájci rendszerű, 11 fordulós viadal vasárnap zárul.