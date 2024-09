A férfi NB I. 10. fordulójából előrehozott mérkőzésen:

OTP BANK-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS

Szeged, Pick Aréna, szerda, 18.00. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.

A szintén élvonalbeli Dabas KC vendégeként tartotta a bajnoki főpróbát a mátraaljai gárda, amely utolsó nyári felkészülési mérkőzésén is veretlen maradt. A 29–29-es döntetlennel zárult összecsapást megelőzően hat találkozót is sikerrel zártak Ubornyák Dávidék.

– Nem vagyunk könnyű helyzetben – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – Sztárokkal teletűzdelt csapathoz utazunk, amely láthattuk, hogy szombaton az Eger ellen is milyen meggyőző teljesítményt nyújtott.