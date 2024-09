- Erre a nézőszámra hogyan tudtok felkészülni, akár a mentőkre, egészségügye gondolunk, nyilván sok árnyék nincs is a maratonpályán.

- A meleg átlaghőmérséklet miatt vízvételi pontokat helyeztünk ki. A parkolóhelyeket is bővítettük, illetve magát az eljutást is sokkal következetesebben kitábláztuk fizikálisan is, illetve az online ismertetők során is, mint az elmúlt években. A rendőrség és a honvédség is sokkal nagyobb, közel száz fős létszámmal lesz majd jelen, hogy ne legyen semmiféle fennakadás.

- Jönnek a megnyitóra 40 évvel ezelőtti csapat tagjai is, hogy várják ők az egészet?

- Úgy gondolom, hogy ezek is történelmi pillanatok lesznek, és hát nagyon szerencsések vagyunk, hogy Bálint Mihály kivételével az akkori magyar csapat tagjai mindannyian jó egészségnek örvendenek, sőt fogatot is hajtanak a mai napig. Juhász László személyében, aki a győztes volt az 1984-es világbajnokságon, még egy előfutó is lesz, ami azt jelenti, hogy igaz versenyen kívül, de minden versenyszámot teljesíteni fog.