Az ötszörös világbajnok hajtó, Bárdos György ott volt a szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megnyitóján és a díjhajtás első napján is. A megnyitón a többi szilvásváradi győztessel és résztvevővel együtt kocsizott, míg a versenynapon szurkolt a magyaroknak és persze vizsgálta a fogatokban versenyző, általa tanított lovakat.

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Mint mondta, Szilvásvárad a fogathajtás ikonikus helyszíne, a lipicai lovak pedig a legeredményesebb fajta a fogathajtás történetében. Kérdeztük egykori csapattársáról, a Szilvásváradon egyéni bajnoki címet nyert Juhász Lászlóról is, aki előhajtóként, versenyen kívül tartott bemutatót (és pontszámával több világbajnoki résztvevőt megelőzött). Felidézte az edzők mondását, akik azt figyelték, hogy az ész és a kéz együtt mozog-e, s szerinte Juhász Lászlónál még nincs nagy probléma, nem volt rossz hajtást tőle.

Elárulta, élete, napjai nagy részét ma is a fogathajtás tölti ki, van több lova is és fiatalokat készít elő versenyzésre. Több egykori lova is itt van a világbajnokságon, főként külföldi fogatokban, reméli, eljön az idő, amikor észreveszik, hogy a magyar lovak erre alkalmasak.

Szerinte a világbajnokság legnagyobb esélyesei a hollandok, ők fognak csatázni az aranyéremért a németekkel.. Szurkol a magyaroknak, reméli, hogy lesz esélyük.

A megnyitón sokáig vonultak, a közönség nagyon jól fogadta őket, mert olyan korosztály, aki a múlt és aki a jövőt akarja megteremteni. Nem egyszerű dolog, de remélik, eljön az időszak, hogy a következő generációk megértik, a ló nem változik, természetes ösztönnel rendelkezik, s meg kell tanulniuk a fiatal hajtóknak, hogyan alakítsák át ezt a maguk javára.

Mint mondta, a mostani szabályok másfajta lovaknak kedveznek, kivették a korábban a lipicaiknak előnyös erőátviteli részeket a versenyekből, s inkább a technikára helyezték a hangsúlyt.