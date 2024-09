A címvédő ausztrál Boyd Exell nyerte a szombati maratonhajtást a szilvásváradi Ineos FEI négyesfogathajtó világbajnokságon, mögötte a holland Bram Chardon lett a második, a német Michael Brauchle pedig a harmadik. Az összetettben az amerikai Chester Weber áll ezüstérmes pozícióban (a maratonhajtásban a 11. lett), míg a bronzérmes helyen Bram Chardon áll az utolsó versenyszám, az akadályhajtás előtt, természetesen Boyd Exell vezet.

Szilvásváradi Ineos FEI négyesfogathajtó világbajnokság

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A szilvásváradi maratonpályára, a Bő-völgybe tízezer embert vártak a szervezők és a nagy meleg ellenére tényleg sokan ki is látogattak a versenyszámra, családdal, egyénileg, kutyával, vagy kisszékkel. Voltak, akik kilátókból szemlélték az eseményeket, mások egy-egy akadálynál telepedtek le, megint mások pedig követték kedvenc versenyzőjüket akadályról akadályra. Összesen nyolc maratoni akadályt kellett teljesíteniük a versenyzőknek, köztük a mindig népszerű vizesárkot is, ki-ki saját tempójával, ívein teljesítette a pályát és az akadályokat.

Nem minden versenyző ért célba, az egyik akadálynál a német Cristoph Sandmann megcsúszott és elesett, a hajtó pedig feladta a versenyt. További két fogat is kiszállt a maratonhajtásnál, a svájci Jerome Voutaz és a cseh ifj. Jiri Nesvacil.

Szilvásváradi Ineos FEI négyesfogathajtó világbajnokság

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A magyarok közül a maratonhajtásban ifj. Dobrovitz József végzett a legelőkelőbb, hetedik helyen, ezzel összetettben a 17. helyen áll. Édesapja, Dobrovitz József a maratonban tizedik lett, így összetettben ő áll a magyarok közül a legelőkelőbb, 14. pozícióban, Lázár Zoltán a maratonban elért 15. helyével összetettben is ugyanebben a pozícióban áll. A szilvásváradi színekben, szilvásváradi lovakat hajtó ifj. Galbács Ferenc és Váczi István a 26, illetve 25. helyen állnak összetettben, előbbi a maratonpályán a 25, utóbbi 22. legjobb volt.

A maratonpályát egyébként Szőke Gábor Miklós szobrász csinosította – akinek egy rá jellemző stílusú szobra a stadionban is áll, ott egy mén van –, míg a maratonpályára egy unikornist készített, Bárdos György előtt tisztelegve. Lemondta, a pályára egy ernyőt képzelt el, ami az egészet lefedi, s több installáció is díszíti a pályát. Zászlókkal is tisztelgett a nagy lovas elődök előtt.