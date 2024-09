A felvetésre, hogy az Eb-n előreléptek a kiscsapatok, így reagált Csank János.

– Meddig tart ez? Az első meccseken lejátsszák őket a pályáról. Szerencséjük volt. Mint mondtam, a fociban fő tényező a szerencse, hogy bemegy az a labda vagy nem!

Ha bemegy, megy a meccs, ha nem, akkor csak topogás van. Mi a fordulópontokból a legtöbbször jól jöttünk ki, de a futballban előbb-utóbb megfordul a szerencse, ahogyan a svájciak ellen is történt. Voltak előjelek, amikor gondolkodni kellett volna. Ilyen volt például az írek elleni meccs, amikor egy rendkívül gyenge csapattól kikaptunk. Azt hittem, utána helyrebillennek a játékosaink, de a svájciak ellen ott folytattuk, ahol az ír kudarcnál abbahagytuk. Hogy lehet az, hogy az első gól megfogta a focistáinkat és valósággal pánikba estek? Hiszen végig benne kell lenni a meccsben, mert az utolsó percben is egyenlíthetsz. Döbbenettel figyeltem a további mérkőzeinket is, hogy gyakran több védő mozgott a tizenhatoson belül, mégis voltak őrizetlen csatárok. Miből ered ez a rengeteg helyezkedési hiba?