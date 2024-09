– Ez lesz az első igazi erőfelmérő az új csapat számára – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Ennek megfelelően mindannyian nagy várakozással tekintünk a találkozóra. A cél az, hogy végig meccsben maradjunk és kiélezett végjátékban dőljön el a pontok sorsa. Ha ezt sikerül megoldani, akár meglepetést is okozhatunk. Ahogy a szegedi mérkőzés előtt, ezúttal is hosszú utazás vár ránk, ami remélem, hogy nem hagy nyomot a csapaton.

Az egrieknél a bokasérüléssel bajlódó Marczika Barnabás továbbra is harcképtelen, a helyén ismét a 17 éves Ficzere Gergő kap lehetőséget, mintahogy a 20 éves balátlövő, Molnár-Nagy Martin is tagja lesz a Csurgóra utazó gárdának.

A somogyiak Vladan Matics személyében új edzővel kezdték a felkészülést. Az előző szezonban 5. helyen zárt csapatból távozott Borsos Tamás, Gebhardt Ádám, Bruno Vili Zobec, Mladen Krszmancsics és Tomislav Spruk is, míg új igazolásként Kiss Bence (irányító, CYEB-Budakalász), Marko Majstorovic (balszélső, Krka) és Vojislav Brajovics (jobbátlövő, Metaloplastika Sabac) neve említhető.

Az 1. forduló további párosítása

SZEPTEMBER 6., PÉNTEK

18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE

18.00: ETO University HT–CYEB–Budakalász

18.00: Veszprém HC–Dabas KC

SZEPTEMBER 7., SZOMBAT

18.00: NEKA–Carbonex-Komló

18.15: OTP Bank-Pick Szeged–MOL Tatabánya KC

NOVEMBER 27., SZERDA

18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B. Braun Gyöngyös