Sajtótájékoztatón értékelték szereplésüket a szilvásváradi Ineos FEI Négyesfogathajtó Világbajnokság érmesei, illetve a legjobb helyezést elért magyar versenyző. Az egyéni aranyérmes Boyd Exell a csapat bronzérmét emelte ki. Nagyon lenyűgözőnek tartja az eredményt, hiszen az ausztrál válogatott csak két tagú volt, így nekik minden eredményük számított, míg a háromtagú csapatoknál a legrosszabb minden számban kiesett. Nagyon boldog ezrét, hogy dobogóra állhattak csapatban is. Kifejtette, idén már közel jártak ehhez Aachenben, akkor végül negyedikek lettek. Méltatta a közönség, ehhez foghatót néhány éve Stockholmban tapasztalt az Európa-bajnokságon, s nagyon emlékezetes élmény volt, ahogyan a szilvásváradi is az lesz. A maratonhajtáson rengetegen voltak egész nap, ahogyan a vasárnapi akadályhajtáson is egész nap telt ház előtt versenyeztek, de megtelt a stadion a hungarikum gálára is, amelyet a nézők és a hajtók is élveztek. Kiemelte, az elmúlt egy évben már dolgozott Cseri Dáviddal, illetve a magyar fogathajtókkal, edzőtábort is tartott nekik, jól érzi magát Magyarországon.

Dicsérték Szilvásváradot a négyesfogathajtó világbajnokság érmesei

Forrás: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

Csapattársa, Tor van den Berge elképesztően jól érezte magát, kifejtette, nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy olyan csapattársa van mint Boyd. Szerinte csodálatos volt verseny és az előadás is.

Az ausztrál szövetségi kapitány, Karen Everett is kiemelte a közönséget, elképesztő volt a maraton hangulata, nem is tudja, valaha tapasztalt-e már ilyet, ide értve a teltházas arénát is. Szerinte fantasztikus volt látni az embereket. Nagyon élvezte, hogy kemény volt a verseny, de remek eredmények születtek.

Az egyéni második Bram Chardon nagyon boldog volt, bár elmondta, kicsit nehéz szezonja volt. A versenyszezon elején az egyik jó lovával baleset történt, beleesett a vízbe, a felépülése pedig hosszú időt vett igénybe, aztán pedig egy másik lova is sérülést szenvedett, ezrét újat kellett beállítani a helyére. A fogat összeállítása mindig talány, hogyan fog működni, de az otthoni edzések jól sikerültek, s jó döntéseket hoztak. Az új lovak plusz impulzust adtak a csapatnak, főleg a maratonon. Az akadályhajtásban is fantasztikusan teljesítettek a fiatal lovai. A nehéz szezon után úgy gondolja, ez volt a lehető legjobb eredmény, amit elérhetett.