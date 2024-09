JÁSZBERÉNYI GÁBOR: – Azt kértem a csapattól, hogy védekezésben és támadásban is dinamikusan játsszunk. A körülmények nem voltak a legideálisabbak, talán ennek tudható be, hogy elég sokat hibáztunk. Különösen hátul, a védekezés csiszolására lesz még szükség az elkövetkezendőkben.

ZLATKO RAKONJAC: – Amíg az elején bírtuk a tempót az Egerrel, addig nem volt gond. Sajnos a két cserés kiállítás is hozzájárult, hogy a végére döntő fölénybe kerülhettek a hazaiak. Tavaly is kikaptunk itt, de ez a vereség már közelebb állt ahhoz, hogy elkerüljük ezt a kellemetlen helyzetet. Ne felejtsük el, ami nagyon fájó, hogy két ötméterest is kihagytunk. Ezzel együtt gratulálok az Egernek!

A bajnokság állása