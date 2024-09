GÓL: Gyöngy G. (32.) ill. Nagy A. (5., 6.), André A. (7.), Krascsenics Cs. (13.), Urai B. (27.).

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Természetesen szomorú vagyok a kétperces rövidzárlat miatt, de ez tökéletesen megmutatta, miért élcsapat a DEAC a magyar futsalban. Utána kettő, a hatosunknál elkövetett egyéni hibából tudtunk csak gólt kapni, míg nekünk sikerült többször is remek lehetőségeket kialakítani.

A játék, az akarat bizakodásra ad okot.

Nem lehet szó nélkül elmenni a közönségünk mellett sem, hiszen egészen elképesztő, hogy Egertől ilyen távol is ennyien voltak jelen és nagy öröm nekem, hogy ennyire szeretik a lányokat. A most kapott impulzusokkal megyünk a két idegenbeli mérkőzésre és már most nagyon várjuk, hogy újra a hazai közönség előtt lépjünk pályára – mondta a szakvezető a klubhonlapnak.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

KÖVETKEZIK: DVTK-Vénusz–Eger SE szeptember 29., vasárnap, 14.00.