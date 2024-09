Mindössze öt minutummal később egyenlített a szabolcsi legénység, amit 16-oson belül kezezés előzött meg Lencsés Balázs részéről. A megítélt tizenegyest Kozacsuk Artur értékesítette (1–1). Mivel a folytatásban csak lehetőségekre futotta a felektől, a Kisvárda döntetlen-sorozata gyarapodott, aminek az először remiző egriek a legkevésbé sem örültek

GÓL: Nagy-Kolozsvári (48.), ill. Kozacsuk (53. – 11-esből).

JÓK: Debreczeni, Farkas G., Nagy-Kolozsvári, ill. Rubus, Babics, Kozacsuk.

SIMON ANTAL: – Agresszív, a párharcokat kereső csapattal találkoztunk, miközben mi inkább a játékban vagyuk jók. No, most ez nem sikerült, igaz, az viszont tetszett, hogy ebben is felvette a csapat a kesztyűt a vendégekkel. Az várható volt, hogy nem lesz gólfesztivál, a szerzett egy találat kevésnek bizonyult a sikerhez, ezzel együtt mi egy kicsit közelebb álltunk a győzelemhez. A kellemetlen stílusú, masszív csapat ellen meg kell becsülni az egy pontot is.