– Legeredményesebben Fábián Béla szerepelt, a 87 éves úszó öt aranyérmet gyűjtött, és az egykori olimpiai ezüstérmes, Vermes Albán nevét viselő emlékszám fődíját is elnyerte. Itt a korosztályos világcsúcshoz viszonyított értékek alapján hirdettek összetett eredményt. A hölgyeknél Molnár Erika ugyanebben az emlékszámban összetett harmadik helyezést ért el – emelte ki az az ESÚK elnöke, Kripkó Zoltán.

Rajtuk kívül Graffjódy Eszter, Fazekas László, Bögös László, Bedő Ádám és Kripkó Zoltán nyert aranyérmet, de a csapat többi tagja, így Orosz Éva, Kiss Gábor, Dinnyés Ildikó és Márkus Gyuláné is dobogóra állhatott. A legfiatalabb egri úszónak, Eged Bence számított, aki jövőre lesz szenior korú, de a debreceni versenyen a fiatalok is rajthoz állhattak. Bence remekül mutatkozott be, ugynais hét aranyat nyert.

Fábián Béla (középen) tartja kiváló versenyformáját

Forrás: ESÚK

Az Egri Senior Úszó Klub eredményei

Fábián Béla, 1937 (87 éves, 85–89 évesek)

50 m mell: 1. helyezett 52.91

100 m mell: 1. helyezett 2:01.74

200 m mell: 1. helyezett 4:46.32 (a Vermes Albán-emlékszám összetett győztese)

Graffjódy Eszter, 1940 (84 éves, 80–84 évesek)

50 m gyors 2. helyezett 1:03.41

100 m gyors 1. helyezett 2:18.92

50 m pillangó 2. helyezett 1:40.83

100 m pillangó 1. helyezett 3:37.27

Fazekas László, 1966 (58 éves, 55–59 évesek)

50 m gyors: 1. helyezett 37.19

50 m hát: 1. helyezett 47.73

50 m mell: 4. helyezett 49.83

50 m pillangó: 2. helyezett 39.10

200 m vegyes: 4. helyezett 3:55.06

id. Bögös László, 1946 (78 éves, 75-79 évesek)

100 m gyors: 1. helyezett 1:38.73

200 m gyors: 2. helyezett 3:38.65

50 m pillangó: 1. helyezett 59.63

Molnár Erika, 1957 (67 éves, 65-69 évesek)

50 m hát: 2. helyezett 56,47

100 m hát: 1. helyezett 2:09.16

50 m mell: 2. helyezett 52.24

100 m mell: 2. helyezett 1:57,22

200 m mell: 2. helyezett 4:01.56 (a Vermes Albán-emlékszám összetettbeli 3. helyezettje)