Az eseményen a 2023/2024-es szezon legjobbjainak díjazása mellett egyéb kitüntetéseket is adományozott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A vármegyei kosárlabdázásban több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Vármegyei Kosárlabda Sportért Emlékéremmel jutalmazták Varró Gézát. A díjat a rendezvény háziasszonya, Fegyverneky Zsófia, a magyar női válogatott egykori tagja és Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára adta át.

Sok kudarcban és felemelkedésben volt része

Varró Géza munkásságáról korábban így írt honlapján a Heves Megyei Kosárlabda Szövetség.

„Elismerésben részesült Varró Géza, a HMKSZ és az EKF-EGER-HÉSZ SE elnökségi tagja az MKOSZ megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. A sportvezető a kosárlabda sport érdekében huzamos időn keresztül végzett kimagasló színvonalú munkájáért kapott elismerést. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a fennállásának 75. évfordulója alkalmából elismerést adományozott a Megyei (Fővárosi) Kosárlabda Szövetségekben, a kosárlabda sport érdekében huzamos időn keresztül végzett kimagasló színvonalú tevékenységet végző sportvezetői, sportszakmai, sportszervezői, tevékenységet végző személyek részére. Az eseményre a tegnapi napon a Hősök terén került sor.

Varró Géza, a Heves Megyei Kosárlabda Szövetség és az EKF-EGER-HÉSZ SE elnökségi tagja bár versenyszerűen soha nem sportolt, de a sport mindig is közel állt a szívéhez.

1980-ban megalakult az Egri Tanácsépítő SE férfi kosárlabda szakosztálya, ekkor került közelebb a sportvezetéshez, 1983-ban pedig megválasztották az egyesület ügyvezető elnökévé. A csapat ebben az időben többször megfordult az NB I.-ben is. A rendszerváltás után a gazdasági környezet megváltozásával együtt a sportfinanszírozás is megváltozott. Ebben az időszakban a TANÉP-ből megalakult Kft.-knél sokat kellett lobbizni, hogy fennmaradjon a szakosztály, de sikerült átvészelni a nehéz időszakokat és a klub azóta is működik. 2010-ben létrejött az EKF-EGER-HÉSZ Sportegyesület az egri Főiskola és a HÉSZ Gépszolgáltató SE kosárlabda szakosztályainak egyesülésével. A kezdeti NB II.-es időszakot követően stabil NB I/B-s csapat jött létre. Varró Gézának sok kudarcban és felemelkedésben volt része az eltelt több, mint három évtizedben, de mindvégig hitt benne, hogy Egerben lehet és kell is kosárlabdát csinálni, munkatársainak köszönhetően ezt a mai napig életben tudják tartani.

Varró Géza a megyei elnökségnek is több, mint 20 éve tagja, ahol elsősorban a minőségi kosárlabda területén próbálja hasznosítani a tapasztalatokat, figyelve arra is, hogy az utánpótlás vonalon is minél eredményesebb legyen a sportág.

Ezt szolgálja az Egri Városi Sportiskolával és az Egri KOK-kal évről évre megújuló együttműködésük, akik nélkül nem lehetne eredményes a klub. A most már egyetemként funkcionáló felsőfokú intézmény az infrastrukturális hátteret és az életpályamodellt jelenti a sportolóknak, akik nem csak tanulhatnak, de sportolhatnak minőségi és amatőr szinten egyaránt. Varró Géza ebben is próbál az egyetem és az egyetemi sportkör vezetésével minél jobb kapcsolatot kialakítani és megfelelni az új kihívásoknak (TAO támogatási pályázatok, önkormányzati együttműködés), hogy ez is szolgálja a kosárlabda érdekét.”