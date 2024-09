Kun Krisztina következő megméretésének októberben a Hungarian Junior Open számít.

Vida Benjamin (jobbra) sokat tanult a szlovákiai versenyen

Forrás: Egri Squash SE

Gulyás István edző másik tanítványaként Vida Benjamin saját korosztállyal feljebb, az U19-es mezőnyben végzett a 4. helyen.

– A további versenytapasztalat-szerzés miatt indultam a rutinosabb játékosok között – fogalmazott a 2008-as születésű Vida Benjamin.

– Szlovák, majd szlovén fiúval játszottam az elején, akiken túljutva a harmadik mérkőzés már sokkal keményebb volt az előzőektől. Cseh ellenfelem fizikálisan és mentálisan is erős volt, végül ő nyerte a tornát. Nagyon jó tanuló meccs volt ez számomra, ami jól mutatta, mi az, amiben még jelentősen kell fejlődnöm. Utolsó meccsemet Kárai Botond barátommal játszottam, aki sajnos most jobbnak bizonyult. Összességében elégedett vagyok a Pozsonban nyújtott teljesítményemmel, de azt is látom, mire kell odafigyelnem a jövőben. Ami biztos, edzeni és edzeni kell, hogy a kitűzött céljaim megvalósuljanak.