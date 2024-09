Ábrahám Csabával régóta beszélgettünk erről, nem titok, hogy jó viszonyt ápolunk, kapitányként is ahol tudtam, segítettem a győri pólónak – kezdte Bíró Attila.

– Régóta rágta a fülemet, de én nagyjából egy évet szerettem volna pihenni, hiszen húsz éve edzősködöm a legmagasabb szinten. Nyár végén jutottunk el arra a pontra, hogy végül egymás tenyerébe csapva szeptember elsejétől Győrben dolgozom, mert már hiányzott a vízilabda. A győri klubnak van múltja és jelene, volt időszak, amikor Csipkerózsika-­álmát aludta, de a most itt dolgozó kollégák többsége életet lehelt a sportágba. Most ugyan a női csapat a másodosztályban szerepel, de talán nem túlzás az állítás, hogy kötelező a feljutás. A kiesést sosem jó megélni, de egy ilyen eset általában valami új kezdete, ebben az esetben remélhetőleg hosszú, sikeres út kezdete lesz. Nagy dolgokat nem szeretnék ígérni, lépésről lépésre kell haladni, a válogatottal is mindig ez volt a cél. Az infrastruktúra nagyon rendben van, ahogyan a gazdasági háttér is, példaértékű az a hozzáállás, ami a klubnál van, és melyet az egyetem és a város is támogat.