A 10. percben 5–4-es állásnál vették át a vezetést a hazaiak, s folytatásban már végig kézben tartották a mérkőzést. A félidei ötgólos előny a szünet után tovább nőtt, a hajrában már azért is szurkolhattak az egri hívek, hogy meglegyen a tízgólos különbség, de az 59. percben Kozma Tünde egészpályás lövése a kapufán csattant.

FARKAS JÓZSEF: – Roppant nehéz mérkőzésen, igen jó ellenféllel szemben, rendkívül határozottan és igazi csapatként küzdöttünk végig a találkozón. Nagyon tetszett a lányok mentalitása és koncentráltsága, keményen védekeztünk és a kapusaink is remekül védtek. Akadtak kiemelkedő egyéni teljesítmények is, de sok tartalék és lehetőség van még a csapatban. Dolgozunk tovább.

KÖVETKEZIK: Gárdony-Pázmánd NKK–Eszterházy SC, szeptember 13., péntek, 19.00.