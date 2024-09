A DVSC fiataljai után a Ferencváros U20-as gárdája is fejet hajtott a Leányka úton. Az egriek ezúttal úgy tűnik jól reagáltak a két mérkőzés között Gárdonyban elszenvedett vereségre, ami után Farkas József vezetőedző úgy fogalmazott: a kudarc egyik fő oka, hogy lányai nem jól dolgozták fel a nyitóforduló diadalát. Bízunk benne, hogy a mostani győzelem egy sikerekkel kikövezett út első állomása lehet Szentkeressy-Kovács Renátáék számára.

A ferencvárosiak ellen a 16. percben 6–6-os állásnál szerepelt utoljára döntetlen az eredményjelzőn. Tíz perccel később már 13–8-ra vezetett a sérülés miatt Pusztai Petrát nélkülöző Eszterházy, a legnagyobb különbség a 46. percben 25–16-nál mutatkozott.

FARKAS JÓZSEF: – Sikerült megtörni az FTC lendületét, mert védekezésben szinte végig magas szinten teljesítettünk és a kapusteljesítmény is kimagasló volt. A támadójátékon van még mit csiszolni, valamint mentálisan is lehet még hova fejlődni, de várjuk a folytatást. Örülök a teljesítménynek és a győzelemnek.

KÖVETKEZIK: Szigetszentmiklós NKSE–Eszterházy SC, október 5., szombat, 15.45.

További eredmények

Érd–DVSC U20 24–36

Győri ETO KC U20–Szigetszentmiklós 27–28

Kozármisleny–Tempo KSE 30–22

Mohács–NEKA 21–26

ENUSE–Orosháza 30–27

SZISE–Gárdony-Pázmánd NKK 35–28

Hajdúnánás–Komárom később

A bajnokság állása

1. DVSC U20 3 2 – 1 100–79 4

2. Kozármisleny 3 2 – 1 96–78 4

3. Eszterházy SC 3 2 – 1 84–75 4

4. ENUSE 3 2 – 1 87–83 4

5. NEKA 3 2 – 1 80–76 4

6. Hajdúnánás 2 2 – – 60–57 4

7. FTC U20 3 2 – 1 88–86 4

8. Sz.szt.miklós 3 2 – 1 90–93 4

9. Érd 3 2 – 1 92–98 4

10. Komárom 2 1 – 1 59–53 2

11. Győri ETO U20 3 1 – 2 93–94 2

12. Gárdony 3 1 – 2 87–93 2

13. Tempo KSE 3 1 – 2 76–84 2

14. SZISE 3 1 – 2 91–106 2

15. Orosháza 3 – – 3 85–96 0

16. Mohács 3 – – 3 75–92 0