A női NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában:

FC HATVAN–KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC 0–6 (0–2)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Sovány Liza (Szlávik Cs., Erdélyi D.).

HATVAN: André L. – Juhász-Máró C., Almási D. (Molnár A., 60.), Huncsik A., Révész L., Besszer A., Borkó A., Tóth M., Cseszák V. (Erdélyi B., 70.), Sulyok P., Silyéné Bartha O. Edző: Bánföldi Zoltán.

KAZINCBARCIKA: Viszokai-Kovács Zs. – Bunda-Tóth P., Tőzsér V., Gál G. (Naményi R., 61.), Tirpák Zs., Balogh D. (Bitó V., 61.), Gál V. (Tóth F., 46.), Farkas Zs. (Ruszó D., 61.), Vincze B. (Csorba K., 46.), Magyar L., Tardi K. (Naményi D., 46.).

GÓL: Tőzsér V. (10., 27. – mindkettőt 11-esből, 58.), Tirpák Zs. (47.), Farkas Zs. (55.), Tóth F. (81.).

A HATVANI JÓK: André L., Borkó A., Cseszák V.

LABÁTH ZOLTÁN, a hatvaniak csapatvezetője: – A jobb erőkből álló ellenfél ilyen arányban is megérdemelten nyert, viszont csapatunk is dicséretet érdemel a helyenként nyújtott jó teljesítményért.

KÖVETKEZIK: Kizotti Csepel TC–FC Hatvan, szeptember 28., vasárnap, 15.00.

További eredmények

Salgótarjáni VSE–Vasas Kubala Akadémia 1–4

Kecskeméti LC–Kizotti Csepel TC 2–3

Újpest FC–Tigre HFC Vasad 4–0

Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus később