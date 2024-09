A házigazdák első hazai győzelmükre készültek és ennek megfelelő elszántsággal vetették magukat a játékba. Kezdetben sok apró szabálytalanság szakította meg a folyamatos futballt, majd a kapuk előtt felgyorsultak a történések. A 10. percben Nagy Milán elfutás utáni visszapasszát Berki Péter lőtte kapura, ám ahogy a 17 méteres lövést, úgy egy percre rá, Nagy Gergely 18 méteres kísérletét is fogta Czinanó Antal.

A 17. percben mégis a vendégek előtt nyílt lehetőség legnagyobb gólszerzési lehetőségre. A 16-oson belüli kezezéséért megítélt, Nagy Dávid Balázs által elvégzett 11-est azonban Slakta Balázs vetődve hárította. Mindez nem vette el a vendégek kedvét, a borsodiak birtokolták többet a labdát, a hazaiak gyors meglódulásokkal operáltak, de nagyobb veszély nélkül.

Szanku kétszer is helyzetbe került

A második félidőben is becsülettel „gyűrték” egymást a csapatok úgy, hogy a játék jobbára a középpályán folyt. Az 59. percben aztán Varjas László csavart a kapu fölé, amire válaszként a 60. percben Kaló István lőtt a bal kapufa mellé. A 60. percben egyszerre négyet cserélt Jeney Gyula, változást remélve csapatától. A 66. percben kevés hiányzott a hazai gólhoz: Nagy Gergely szabadrúgásába Szanku Kristóf estében tolt bele, így a labda Czinanó Antal kezében kötött ki. A 73. percben tiszaújvárosi részről három helyen nyúlt bele csapatába Vitelki Zoltán, ám lehetősége újra Szanku előtt adódott, de a 10 méterről megeresztett kapáslövést a vendégek kapusa hárította.

Mivel a hajrában sűrűn megejtett szögletrúgások végén sem talált egyik fél sem a kapuba, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A mérkőzés jegyzőkönyve Az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában:

FÜZESABONY SC-ERŐSS ÚT–FC TISZAÚJVÁROS 0–0

Füzesabony, 150 néző. V.: Németh Gergely (Kovács L., Sztányi).

FSC: Slakta – Bocsi (Ujvárosi, 60.), Németh A., Orosz, Nagy Á. – Nagy M., Juhos, Nagy G. (Oláh N., 92.), Berki (Hajnal, 60.) – Kaló I. (Ambrus, 60.), Olasz (Szanku, 60.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

TISZAÚJVÁROS: Czinanó – Farkas M., Ivánka, Papp, Lőrincz – Varjas (Kollár, 73.), Butor (Rajsli, 73.), Tóth S., Bökönyi (Vitelki B., 46.) – Nagy D. B., Skripek (Tóth Zs., 73.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

JÓK: Orosz Németh A., Slakta, Nagy G., ill. Tóth S., Papp, Lőrincz, Czinanó.

JENEY GYULA: – Ez a mérkőzés is hasonló mederben folyt, mint a korábbiak, amióta átvettem a csapatot. Minden meccsen pariban vagyunk az ellenféllel, és mindig vannak fordulópontok, amelyekből kijöhetnénk jól. Ezek közül most a kivédett 11-essel ez meg is történt. Tudom, hogy ebben az helyzetben mindenki három pontot vár a csapattól, én is, de néha az egy pont is sokat segít. Annak nagyon örülök, hogy most lehoztunk egy meccset kapott gól nélkül és a játékosok látják, hogy ebben az osztályban bárhol, bárki ellen van keresnivalónk. Az a plusz azonban még hiányzik, ami a győzelemhez kellene.

VITELKI ZOLTÁN nem nyilatkozott.