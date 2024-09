Ehhez képest a szeptemberi hőségben már a 2. percben jött a hidegzuhany.

Az egyetemisták csapatkapitánya, Sándor Tamás találta meg utat ahhoz, hogy a labda a kapuban kössön ki (0–1). A szerencsének nagy szerep jutott a találatban, azonban ettől is váratlanabb volt a DEAC második gólja... A 18. percben Lénárt Gergő a bal oldalról beadásra szánt el magát, ám a labda lecsúszott a lábáról és a bal felső sarokba hullott (0–2). A válasz viszont nem sokat váratott magára, a 21. percen ugyanis jobb oldali beadás után Nagy Gergely szép mozdulattal fejelte a játékszert a kapu jobb oldalába (1–2). Az FSC később akár egyenlíthetett is volna, de Nagy Gergely beadását Nagy Milán két méterről fölé fejelte.

A kispadról érkező Nyugi, foci! tanács szellemében a házigazdák nagy elszántsággal vetették magukat a küzdelembe a szünet után is.

Az 51. percben – szintén Nagy Gergely beívelése után – Orosz Marcell ugyancsak fejjel veszélyeztetett, ám az ötméteres csúsztatás Tóth Dániel ölében kötött ki. A vendégek magabiztosságát nem sikerült megtörni, előnyük birtokában a debreceniek nem mindenáron törekedtek újabb gólra, míg a hazaiak – noha cserékkel frissítettek – elmaradtak a megújulástól. Így a papírforma érvényesült: a listavezető az újonc otthonában begyűjtötte a három pontot, az FSC-nek csekély vigaszként annyi jutott, hogy utolsó helyen állóként végig pariban voltak az éllovassal szemben.

JENEY GYULA: – Nagyon sajnálom a játékosokat, miközben kicsit korholom is őket, mert olyan csapatokkal játszunk ebben az osztályban, amelyek szinte helyzet nélkül képesek gólokat rúgni, ráadásul, most ezúttal ajándékoztuk nekik kínálkozó lehetőségeket. Mi szereztünk egy szép gól és sokat tettünk azért, hogy a meccset döntetlenre mentsük, de olyan ellenféllel játszottunk, amelyiknek most minden sikerül. Sokkal több van a csapatban, keményen melózni fogunk, és biztos vagyok benne, hogy megfordul a szerencsefaktor.