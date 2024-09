– Beleállunk a mérkőzésbe úgy, ahogy hazai pályán illik, miközben bízom benne, hogy a szurkolóktól is megkapjuk a kellő támogatást – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Igyekeztünk alaposan felkészülni a vendégek erősségeiből, a kulcsjátékosok semlegesítése lehet a siker egyik záloga. A védelmünket stabilan kell tartani, ami hozhatja magával a jó támadójátékot. A Budakalász elleni győzelem után tele önbizalommal érkezhetnek Egerbe a győriek, ahol bizton állíthatom, hogy sikerre éhes, lelkes csapat vár rájuk.

A győriek az ezüstérmes Veszprém Handball Academy U21-es csapatával szemben hétpontos előnnyel nyerték a 2023/24-es NB I/B-s küzdelmeket, majd olyan erősítésbe kezdtek, ami kuriózumnak számít egy újonc csapat életében. Ennek eredményeképp mások mellett immár a Rába-parti gárdát erősíti a párizsi olimpiát is megjárt szlovén válogatott világklasszis irányítója, Dean Bombac, a montenegrói nemzeti csapat balátlövője, Milos Bozovics, továbbá a magyar válogatott korábbi kiválóságai közül a jobbátlövő Balogh Zsolt és a beálló Uros Vilovszki is. A szakmai munkát a korábban hosszú évekig Komlón tevékenykedett Kilvinger Bálint irányítja. Az új játékosok már a CYEB-Budakalász elleni szezonnyitón is ízelítőt adtak a tudásukból: az ETO az utolsó hét percben 7–0-s szériával harcolta ki a 31–30-as győzelmet úgy, hogy az egész mérkőzést tekintve Bombac 10, Balogh 8, Bozovics 5 gólt szerzett.

