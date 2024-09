Új beléptetőrendszer debütál

A gyors és egyszerű beléptetés érdekében a mérkőzést megelőzően új, NFC alapú beléptetőrendszer debütál a Dr. Fejes András Sportcsarnokban.

– Szurkolóink már megszokhatták, hogy minden évben jelentkezünk valamilyen újítással. Az elmúlt években próbálkoztunk QR-kód és vonalkód alapú beléptetéssel is, idén pedig NFC-s kártyákat szereztünk be, így bérletes szurkolóink egyszerűen és gyorsan tudnak belépni a csarnokba. Természetesen a helyszíni és online jegyértékesítés is elérhető, és ajánljuk is mindenkinek – fogalmazott a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke, Nagy Attila.